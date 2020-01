"Evase dai domiciliari dopo condanna per tentato omicidio del padre": condannato

Il giudice Alfonso Pinto ha condannato ad otto mesi di reclusione - per l'ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari - Daniele Passarello, 33 anni, di Agrigento. Era il 24 novembre scorso quando l'imputato si allontanò dalla comunità di Favara dove si trovava in stato di reclusione per il tentato omicidio del padre.

Il processo s'è svolto con il rito abbreviato e il giudice non ha ritenuto necessario disporre la perizia psichiatrica. Il pm Roberto Gambina aveva chiesto, durante la sua requisitoria, la condanna a 9 mesi di reclusione. L'imputato è stato difeso dagli avvocati Daniele Re ed Agnesa Neculai.