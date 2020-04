Saturimetri, termometri, guanti e farmaci contro il Covid: l'Asp continua ad attrezzarsi

La fornitura dei 250 saturimetri da dito – lo strumento che permette di stimare la quantità di ossigeno presente nel sangue - è stata definitivamente aggiudicata. Così come è stata affidata la fornitura di 100 termometri a raggi infrarossi ed è stato autorizzato l’acquisto di ulteriori farmaci tra cui la idrossiclorotina che è indicata nelle linee guida sperimentali sulla gestione terapeutica e di supporto per i pazienti con infezione da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma è stata avviata anche la procedura negoziata per l’acquisto di 66 mila guanti in nitrile. L’Asp di Agrigento continua, lo sta facendo da settimane ormai e su tutti i fronti, ad attrezzarsi per fronteggiare i casi da Covid-19. Casi che, per fortuna, sembrano aver subito una battuta d'arresto. Ma l'emergenza sanitaria non è ancora cessata.