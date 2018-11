Cimitero, istituita una "unità di crisi" al consiglio comunale

Mancanza di loculi al cimitero di Piano Gatta, creata una "unità di crisi" al Comune. E' questo l'esito della conferenza dei capigruppo allargata convocata ieri mattina dalla presidente Daniela Catalano e alla quale hanno partecipato i consiglieri Vitellaro, Licata, Carlisi, Monella, Vaccarello, Urso, Bruccoleri, Fantauzzo, Alfano, Gibilaro, Vullo nonché del sindaco, gli assessori Amato e Riolo, e i tecnici comunali. Un incontro voluto al fine di chiarire tutti gli aspetti tecnico - giuridici della vicenda del cimitero ma che nei fatti non ha sciolto i nodi principali della vicenda, che affonda le sue radici in atti risalenti a 14 anni fa e rispetto alla quale l'Ente non può dirsi esente da qualche errore di gestione.

Ad ogni modo i consiglieri alla fine dell'incontro hanno deciso di creare una "unità di crisi" dal valore più politico che operativo, da riconvocare dopo il 5 dicembre, data ultima concessa alla società Global service per rispondere alla diffida del Municipio che minacciava la rescissione del contratto. Risposta che in realtà era arrivata stamattina proprio mentre i consiglieri erano rinuiti. L'unità di cui sopra avrà il compito, si legge in una nota, di valutare "le misure da porre in essere per la soluzione della triste ed incresciosa vicenda che oggi priva del diritto ad una degna sepoltura numerosi concittadini".

Intanto stamattina l'agrigentino Alfonso Cartanillica ha consegnato al prefetto Dario Caputo una raccolta firme con ben 650 nomi di cittadini che in soli 2 giorni hanno chiesto una soluzione rapida al problema della mancanza di loculi per la sepoltura.