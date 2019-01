Case popolari occupate abusivamente: è emergenza, firmato un nuovo sgombero

E' stato firmato un altro sgombero. E questa volta il termine è perentorio: 15 giorni di tempo per lasciare l'alloggio popolare di piazza Raffaello occupato abusivamente. Nonostante, a Porto Empedocle, esista una vera e propria emergenza abitativa, il Comune non ha nessun'altra via d'uscita - facendo rispettare la legge - che firmare provvedimenti del genere.

Già a metà dello scorso ottobre, l'ufficio Case del Municipio aveva firmato una diffida invitando la donna che occupa abusivamente l'appartamento a lasciarlo libero. Non solo non sono arrivate al Comune "deduzioni da parte dell'interessata", ma la residenza non è stata appunto ancora liberata. Motivo per il quale, a questo punto, è stato firmato lo sgombero. Trascorsi i 15 giorni, la polizia municipale dovrà - è stato stabilito dal Municipio - dare corso allo sgombero coattivo.

Provvedimenti di sgombero, a Porto Empedocle, ne sono stati già firmati diversi. Su 1500 famiglie ospitate nelle case popolari di Porto Empedocle oltre 130 risultano, infatti, essere occupate abusivamente. Il dato deriva da un censimento fatto dal Comune. Una emergenza, di fatto, perché chi occupa queste case non paga l'affitto, non paga le tasse e ancor meno fa la raccolta differenziata.