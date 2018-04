Alternanza scuola-lavoro, studenti di Cammarata a lezione da Girgenti Acque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. nell’ottica di un continuo e sempre rinnovato impegno aziendale, volto allo sviluppo e diffusione di competenze professionali nel territorio, ha svolto un nuovo percorso di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto ‘Archimede’ di Cammarata per gli indirizzi: chimica, materiale e biotecnologia - articolazione ‘biotecnologie ambientali’, concluso ieri con grande soddisfazione da parte degli studenti. Un percorso articolato e specifico che ha consentito ai giovani partecipanti della classe Terza B, ad indirizzo: chimica, materiale e biotecnologia - articolazione ‘biotecnologie ambientali’, dell’istituto ‘Archimede’ di Cammarata, di conoscere, approfondire e assistere, a specifici processi della gestione del Servizio Idrico Integrato erogato da Girgenti Acque S.p.A. I ragazzi in visita al Potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina.

Questo nuovo percorso di ‘Alternanza’ ha focalizzato l’attenzione sulla conoscenza del processo di potabilizzazione; i giovani partecipanti, seguiti dall’esperto aziendale, hanno assistito alle modalità di potabilizzazione dell’acqua e le successive fasi di: campionamento, effettuato direttamente sul campo, le procedure di accettazione del campione da esaminare, le tipologie di analisi microbiologiche che vengono eseguite dal laboratorio aziendale, la seguente redazione del Rapporto di Prova, la successiva fase di compilazione dei fogli di lavoro per la classificazione dei dati e l’analisi conclusiva del risultato ottenuto. Il progetto di alternanza scuola lavoro, ha avuto quale obiettivo quello di approfondire e sviluppare quelle competenze di base, e trasversali, degli studenti e delle studentesse partecipanti, così da fornirgli un contributo sostanziale per la loro futura professione, nonché di guida e orientamento al possibile posizionamento lavorativo, nel prossimo futuro, nell’ambito delle attività inerenti i processi gestionali delle risorse ambientali. Ieri, giornata conclusiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, i ragazzi hanno relazionato sull’esperienza vissuta e le competenze acquisite grazie al percorso di Alternanza Scuola Lavoro svolto alla Girgenti Acque S.p.A.. La relazione è stata esposta da una rappresentanza dei ragazzi, alla presenza del Tutor Aziendale l’Ing. Marisa Macaluso, Direttore delle Risorse Umane della Girgenti Acque S.p.A. e l’Ing. Ferdinando Macedonio, Esperto sulla qualità dell’acqua, con grande soddisfazione sia da parte dell’Azienda, che dagli alunni che hanno egregiamente esposto le attività svolte, e i contenuti tecnici acquisiti. Per tale motivo Girgenti Acque S.p.A., nell’ottica di estendere il proprio contributo alla collettività della Provincia di Agrigento, crede fermamente sulla formazione delle risorse del territorio, arricchendo di ulteriori e nuovi contenuti l’esperienza formativa dei ragazzi all’insegna di una nuova cultura della formazione, del lavoro, del sapere e del saper fare.