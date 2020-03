Coronavirus, l'Asp torna a ribadire: "Chi proviene dalle zone a rischio deve comunicarlo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020 e delle ordinanze contingibili e urgenti numero 3 e 4 del Presidente della Regione Siciliana, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento torna a ribadire che: chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione delle suddette ordinanze del Presidente della Regione Siciliana (8 marzo 2020) abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Al fine di adempiere a quanto prescritto, si informa che possono essere contattati i seguenti numeri del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento attivi tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00: