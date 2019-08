Montevago, sportello Girgenti acque chiuso l'otto agosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque Spa comunica che giovedì 8 agosto 2019 lo sportello periferico del gestore nel Comune di Montevago non sarà aperto al pubblico in quanto, in detta giornata, i locali comunali rimarranno chiusi in occasione della Festività di San Domenico, Patrono di Montevago.