Dopo i carciofi, l'azienda di Campo Carboj dona casse di pesche alle parrocchie 

Nuova donazione alimentare dell’azienda agricola Campo Carboj al Comune di Sciacca. Dopo i carciofi dello scorso marzo, è arrivato ieri un carico di pesche. È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino che ringrazia ancora una volta i responsabili dell’azienda Campo Carboj e dell’Esa per il generoso gesto, a riscontro di una richiesta dell’Amministrazione comunale di una collaborazione e di disponibilità di prodotti alimentari da far avere alle famiglie bisognose. La nuova donazione sarà distribuita alle parrocchie della città – rende noto l’assessore – attraverso i volontari dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo.

Così come i carciofi, anche le pesche sono prodotti biologici coltivati presso l’Azienda Sperimentale Campo Carboj di Castelvetrano (è una struttura dell’Esa, Ente Sviluppo Agricolo, utilizzata per l’attività di coltivazione e di ricerca applicata in collaborazione con l’Università di Palermo e di altri enti).