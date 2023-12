Santa Lucia, arancine e cuccìa allietano i palati anche degli agrigentini

Anche ad Agrigento, la festa di Santa Lucia si onora a tavola con le immancabili cuccìa e arancine: una tradizione gastronomica importata da Palermo e che negli anni ha conquistato il palato di quanti, ogni 13 dicembre, non possono sottrarsi al “rito”del gusto che crea un indotto economico non indifferente per bar, panifici e gastronomie.

Alla tradizionale cuccìa, ovvero la zuppa di grano e ceci che si prepara da sempre nelle case, le sapienti mani dei maestri pasticceri propongono le varianti dolci alla ricotta, cioccolato e crema di latte. Anche le arancine, anche in questo caso il nome deriva da quello palermitano, con il trascorrere degli anni, sono state influenzate dall'evoluzione del gusto e alle tradizionali, ragù o al burro, si affiancano anche quelle gourmet con ripieni di ogni genere che spaziano dalle verdure al pesce.