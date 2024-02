Pasotti parla ai giovani sul palco del Palacongressi: "E' bellissimo vedervi così numerosi, le parole di Kafka vi serviranno"

"Vedere un teatro così pieno di giovani è una cosa bellissima. Voi siete il pubblico del futuro e a voi bisogna pensare per tenere vivo il teatro e la cultura in genere. Dobbiamo pensarci noi artisti ma soprattutto coloro che organizzano queste serate, gente che ha il coraggio, come in questo caso, di portarvi qui stasera nonostante il Festival di Sanremo”. Giorgio Pasotti si congeda così sul palco del Palacongressi, al termine dello spettacolo “Racconti disumani”, dai racconti di Kafka, diretto da Alessandro Gassmann.

“Spero che le parole di Kafka - ha concluso - via abbiano raggiunto nel modo più diretto possibile. Io sono sicuro che vi sono arrivate e che le sentirete vostre tra qualche tempo: rappresentano il seme della cultura che, stasera, vi è rimasto dentro”.

Infine i ringraziamenti a Roberto Sciarratta e a Gaetano Aronica, quest'ultimo assente per un impegno teatrale in un'altra città.