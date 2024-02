Pasotti sfida Sanremo e recita Kafka per centinaia di studenti: racconti di un secolo fa che mostrano le fragilità di oggi

Ci sarebbero tanti intellettuali e scrittori di fine Ottocento-inizio Novecento ai quali affidarsi per comprendere il mondo odierno. Molti di loro sono stati incredibilmente profetici e hanno intuito quali sarebbero state le metamorfosi, le evoluzioni o involuzioni della società negli anni dopo la loro dipartita. Ma quello che viene più spesso chiamato in causa, fornendo sempre un validissimo aiuto e risposte rivelatrici, è Franz Kafka, scomparso esattamente un secolo fa (il 3 giugno ricorre il centenario).

I suoi scritti hanno anche una funzione didattica. Ecco perché lo spettacolo “Racconti disumani”, con Giorgio Pasotti per la regia di Alessandro Gassmann, può essere utile ad un pubblico molto giovane. Come quello visto ieri sera al Palacongressi per il secondo spettacolo della stagione. Dopo Fabrizio Gifuni, per il quale metà platea era costituita da studenti, lo spettacolo con Pasotti in tal senso ha fatto ancora di più: ad occhio, questa volta, il pubblico studentesco costituiva un buon 80 per cento dei presenti. Per fortuna più attenti e meno rumorosi rispetto all’occasione precedente. Per 80 minuti Giorgio Pasotti è stato l’unico protagonista sul palco. “Una relazione per un’accademia” e “La tana” sono i due racconti di Kafka trasposti per il teatro: 40 minuti ciascuno per delineare le debolezze delle convenzioni sociali e lo stato di falsa sicurezza in cui viviamo nel mondo contemporaneo, soprattutto dopo l’isolamento forzato della pandemia. L’attore bergamasco, diretto da Alessandro Gassmann, si fa portavoce di una teoria che svela una verità inconfutabile: l’eccessivo isolamento e la ricerca di una “confortevole protezione” finiscono per condannarci alla solitudine.

“Una relazione per un’accademia” vede Pasotti nel ruolo di una scimmia “umanizzata” che descrive un’esperienza evolutiva unica nel suo genere: rinchiusa in una gabbia che gli sta decisamente stretta, riesce a conquistare la libertà adeguandosi al sistema umano, imitando e replicando gli atteggiamenti delle persone per diventare una di loro. Questo percorso regalerà alla scimmia-uomo la libertà o perlomeno qualcosa di simile. La trasformazione si realizzerà in modo talmente perfetto che, alla fine, sarà in grado di raccontare le sue precedenti emozioni ed esperienze quando era semplicemente un animale. Pasotti non si limita a raccontare il personaggio, ma ne replica perfettamente movimenti e posture. Anche l’impostazione della voce risulta davvero azzeccata, rendendo ancora più verosimile la simbiosi tra uomo e animale: uno scimpanzé in frac bordeaux che studia le tattiche degli uomini per comprendere una società fatta di regole e costumi al limite dell’ipocrisia.

Il tutto inserito in una scenografia essenziale ma efficace: l’attore si muove dietro un velo trasparente che ha la funzione di maxi schermo sul quale vengono proiettate ambientazioni e visioni. L’effetto che questa soluzione produce è un senso di tridimensionalità davvero sorprendente che aggiunge allo spettacolo un’ulteriore dose di realismo.

Nel secondo racconto, “La tana”, Pasotti è un ibrido tra un roditore ed un architetto che dedica la sua esistenza alla costruzione e al continuo ed indefinito perfezionamento della sua abitazione-nascondiglio, la tana appunto, che assume il ruolo di fortezza capace di proteggerlo dalle insidie del mondo esterno, da nemici veri e immaginari. Una continua, ossessiva ricerca della perfezione nell’ingrandire e migliorare questo nascondiglio ed il paranoico inseguimento di una condizione di suprema sicurezza lo porteranno alla solitudine assoluta, in definitiva a rinunciare alla vita. E così, per difendersi da nemici che non esistono e da “strani rumori” privi di oggettivo riscontro, continua a chiudersi in se stesso lasciando tutto fuori: scava nuovi tunnel e cunicoli che lo portano al nulla se non a blindarsi ulteriormente ed inutilmente in una condizione di perenne ansia e terrore.

E’ proprio quest’ultimo racconto a risultare ancora più attuale se si pensa alle conseguenze generate dalla pandemia: la falsa sicurezza che ci ha spinto ad isolarci in casa, ma anche tutte le innovazioni tecnologiche - prima tra tutte i social - ci hanno fatto credere di essere maggiormente connessi al mondo esterno quando in realtà siamo sempre più soli. Questa apparente zona confortevole è semplicemente lo specchio delle nostre fragilità.

E quindi la libertà, in definitiva, quella della scimmia o dell’uomo-talpa, pur essendo un obiettivo possibile, finisce per diventare la nostra più grande rinuncia.

I ragazzi alla fine hanno applaudito. Non per convenzione ma perché, davvero, sono usciti dalla sala più ricchi e consapevoli rinunciando volentieri ad una delle serate sanremesi.