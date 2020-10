Ordinanza antiCovid, Musumeci: "Sarà il numero dei malati che deciderà i prossimi interventi"

E' una ordinanza "elastica" ma che "segue la linea del rigore", che "coniuga il diritto alla salute dei siciliani e non crea danno alla salute economica dell'isola". Così il presidente Nello Musumeci definisce il provvedimento varato oggi che avrà validità a partire da domani, 25 ottobre.

Un atto firmato sentiti Ministero, Assessorato alla Salute ma, soprattutto, preso atto del verbale del "comitato tecnico scientifico, dal quale arriva un richiamo alla responsabilità e all'attenzione per il diffondersi del virus".

"Dire che siamo in una situazione di particolare emergenza come altre regioni sarebbe sbagliato - dice Musumeci - ma dire che stiamo tranquilli sarebbe altrettanto sbagliato. Siamo in una condizione che impone a ciascuno di fare la sua parte. Solo così potremo evitare a ricorrere ad altre misure che non saranno comunque dettate dalla volontà della politica, ma dai numeri del contagio, dei positivi e dei ricoverati".