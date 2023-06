Giornata mondiale del rifugiato, la Porta d'Europa s’illumina di blu per ricordare i morti nel Mediterraneo

Anche a Lampedusa si celebra la giornata mondiale del rifugiato con la campagna di Unchr “Hope Away from Home” volta a sensibilizzare le nazioni sul rispetto dei diritti e l'inclusività dei migranti. Per l'occasione, la Porto d'Europa, monumento simbolo dell'immigrazione, è stata illuminata di blu.

"Sono 110 milioni – dice Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre - le persone costrette alla fuga, numeri in costante aumento, ma sono storie e ogni storia è una vita. Vogliamo porre l’attenzione – aggiunge - su quelle persone, che non rientrano nella conta dei 110 milioni. Ossia di coloro che fuggite dai propri Paesi di origine non sono mai arrivate: uomini, donne e bambini che hanno perso la vita nel Mediterraneo o lungo le tante rotte che portano in Europa. E' urgente – dice ancora Tareke - la necessità di creare una banca dati europea del Dna e di avviare un progetto di collaborazione europeo affinché venga riconosciuto il diritto all’identificazione. L’assenza di dati sulle identità dei morti – conclude - è una delle grandi tragedie taciute legate al fenomeno migratorio”.

