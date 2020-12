Tradizioni dell’immacolata: gli agrigentini non rinunciano alla focaccia con la milza

La focaccia con la milza è il cibo da strada che, nel giorno dell’immacolata, non può mancare nelle case degli agrigentini. Una tradizione che lega la Città dei Templi a quella di Palermo dalla quale è stata importata e che si tramanda da diverse generazioni. Lungo le strade di Agrigento, dai calderoni stagnati, si sprigiona un inebriante odore che invade i vicoli. Il processo di cottura prevede la preparazione, nello strutto, di milza e polmone di vitello. Una vera e propria bomba calorica che richiama gli agrigentini nei tanti punti vendita che per l’occasione, cono allestiti in città. Tutti in coda, dunque, per onorare la tradizione.

La morbida focaccia dell’Immacolata, può variare a seconda dei gusti, può essere mangiata nella versione ligth o “schetta”, ovvero con pane, milza, pepe e limone, oppure nella varietà gourmet chiamata “maritata” che accompagna il pane e la carne anche con una abbondante base di ricotta di pecora e una ricca spruzzata di caciocavallo.