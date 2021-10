La sfortuna si accanisce contro Aragona: tanti infortuni e 3-0 per Marignano

Non ci volevano gli infortuni dell'ultima ora ain casa. Poi, come se non bastasse, sono arrivati anche dei problemi muscolari a Moneta, Zech e Caracuta e il risultato è stato una sconfitta, pesante, a, borgo a pochi chilometri da Rimini. Troppo alto il divario tra le due squadre con le emiliane che hanno avuto ragione sulle ragazze agrigentine in poco più di un'ora con un secco 3-0 e con questi punteggi eloquenti:. Sabato prossimo alle 19:30 al PalaMoncada arriva il fortissimo Busto Arsizio per la quarta giornata di campionato. La società siciliana non vuole affatto abbattersi, c'è tempo per rimediare. Questo il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-PALLAVOLO ARAGONA 3-0 (25-11, 25-15, 25-14)