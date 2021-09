Presentata la Pallavolo Aragona: obiettivo permanenza, ma si punta a crescere

Domenica 26 settembre, nella splendida cornice dell'anfiteatro del prestigioso hotel della Valle di Agrigento è stata presentata ufficialmente alle istituzioni e alla stampa lache si appresta a disputare il campionato di. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, i dirigenti del club, il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento Costantino Ciulla, e i rappresentanti deidella Pallavolo Aragona: il main sponsor Sergio Vella della Seap, Pietro Murania della Kemeco (da 19 anni sponsor della Pallavolo Aragona), Gerlando Galluzzo della Mediterranea Serramenti di Aragona e Rosario Pendolino dell’azienda “Terra Dunci”.

A fare gli onori di casa, nella struttura alberghiera di proprietà della famiglia Dalli Cardillo, altro main sponsor della squadra biancoazzurra, il Presidente Nino Di Giacomo che con orgoglio e soddisfazione ha immediatamente annunciato che le partite casalinghe della Seap Dalli Cardillo Aragona saranno disputate nella moderna ed efficiente struttura sportiva del “PalaMoncada” di Porto Empedocle, grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto con la famiglia Moncada, proprietaria del palazzetto e la "Fortitudo Academy Agrigento", gestore dell'impianto di gioco.

Di Giacomo ha ringraziato pubblicamente il Presidente della Fortitudo Moncada Agrigento Gabriele Moncada, società che milita nel campionato di Serie B di pallacanestro maschile, ed il Presidente della “Fortitudo Academy Agrigento”, l'avvocato Gabriele Iacono, intervenuti anche loro all'evento. Di Giacomo ha dichiarato: “Sono davvero felice di poter annunciare questa importantissima notizia: il PalaMoncada diventa la nostra nuova casa e ringrazio la proprietà, la famiglia Moncada, per questa concessione che ci permette di risolvere un problema non di poco conto. La Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà in una struttura all’avanguardia, confortevole sotto tutti i punti di vista. Speriamo, nel frattempo, che il Comune di Agrigento completi prima possibile i lavori per aprire il nuovo palasport di via Ugo La Malfa”.

I rappresentanti della Società “Fortitudo Agrigento”, Gabriele Moncada e Gaberiele Iacono, hanno affermato: “Siamo contenti di poter venire incontro alle esigenze della Seap Dalli Cardillo Aragona e di aprire le porte della nostra struttura alla squadra del Presidente Nino Di Giacomo. L’unione fa la forza e collaborando possiamo sicuramente tutti contribuire alla crescita sociale del nostro territorio e lo sport è certamente un veicolo importante di promozione”. Nino Di Giacomo, nel corso del suo intervento, ha inoltre rimarcato l’importanza di ritornare a giocare in Serie A: “Abbiamo voluto con grande intraprendenza ed entusiasmo la Serie A2, un patrimonio molto prestigioso ed è per questo che ringrazio pubblicamente le tante aziende che ci sostengono e ci supportano. Vogliamo programmare un futuro ancora più roseo. Adesso l’attenzione è tutta puntata sulla Serie A2, un campionato difficile che affronteremo con umiltà e tanta determinazione”.

Il main sponsor Sergio Vella della Seap ha sottolineato l’ambizione della Società affermando: “Siamo prontissimi a vivere una stagione che si spera possa regalarci enormi e belle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è senza dubbio la permanenza in A2. Ma giorno dopo giorno lavoriamo tutti insieme per crescere ulteriormente”. Il gran finale è stato riservato alla presentazione dello staff tecnico e delle giocatrici. Il coach Stefano Micoli ha dichiarato: “Siamo consapevoli che ci attende un campionato di Serie A2 difficile con numerose squadre ben attrezzate e con organici importanti. Lavoriamo quotidianamente con tantissimo impegno per arrivare in buone condizioni all’esordio in campionato del prossimo 10 ottobre sul campo dell’Olbia. Sono felice di lavorare in un ambiente sano, ambizioso e con una Società molto solida. Abbiamo messo su un roster giovane, le ragazze hanno molta voglia di fare bene e mettersi in mostra”.

Per ultima ha parlato il capitano Serena Moneta che, dopo aver ringraziato la società per l’ennesima riconferma in maglia biancoazzurra, ha dichiarato: “Stiamo lavorando intensamente per centrare l’obiettivo della permanenza nel campionato di A2. Sappiamo che sarà una stagione difficile ma abbiamo lo spirito giusto per fare bene e toglierci grandi soddisfazioni”.