Final Four Coppa Sicilia, in campo il Volley Club Sciacca

La pallavolo siciliana accende i riflettori sulla Coppa Sicilia.

Nel weekend è in programma l’edizione 2024 che con la formula Final Four vede in campo il Volley Club Sciacca, attuale capolista imbattuto del girone A del campionato di serie C.

Al palazzetto dello sport di Ragalna si affronteranno domani e domenica con sfide incrociate le prime due classificate al termine del girone di andata dei due gironi isolani di serie C.

I saccensi guidati da Enzo Graffeo giocheranno domani alle ore 16:30 contro il Santa Teresa Riva secondo nel girone B, mentre l'altro match vede di fronte il Volley Valley Catania, primo nel girone orientale di C, e il Termini Imerese che nel girone A è secondo dietro al Volley Club Sciacca con quattro punti di distacco.

La finale tra le due vincenti è prevista domenica con inizio alle ore 15.15 e verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fipav regionale.