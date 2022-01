La societàcomunica che la partita contro l’, inizialmente in programma per sabato 8 gennaio 2022 alle 20:30, non si giocherà. Il match è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività alall'interno del squadra romagnolo. Il rinvio era praticamente nell’aria, soprattutto dopo quanto successo nelle ultime ore con la finale di Coppa Italia di Serie A2 di volley femminile.

L’OMAG è stato costretto a rinunciare alla disputa dell’atteso match contro la Millenium Brescia, ugualmente slittato su decisione della Federazione, di conseguenza ci si attendeva qualcosa di simile anche per agrigentine che dovranno attendere ancora il loro debutto nel nuovo anno.