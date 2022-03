A2: morale altissimo per la Pallavolo Aragona in attesa delle nuove sfide della pool salvezza

Con il morale alto, dopo la bella vittoria contro il quotato Vicenza, e con la consapevolezza di essere in piena lotta per centrare la salvezza, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso a lavorare sodo in vista della sfida di sabato 2 aprile sul campo della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. La gara è valida per la terza giornata di andata della Pool Salvezza in Serie A2 e si disputerà al PalaCatania con inizio alle ore 17:00.

Coach Giangrossi ha tutte le giocatrici a disposizione per preparare nel migliore dei modi il difficile e impegnativo derby siciliano. Il Catania, che ha 15 punti in classifica, è reduce dalla sconfitta per 3-0 in casa del Marsala. Al debutto nei play out, la formazione etnea è stata battuta 3-2 sul campo del Sant’Elia.

Il sestetto tipo della Rizzotti Design di coach Chiappafreddo è composto da Bridi al palleggio, Alessia Conti opposto, Catania e Bertone centrali, Bulaich e Bordignon schiacciatrici, Michela Conti libero. La Seap Dalli Cardillo Aragona, con i tre punti guadagnati contro il Vicenza, è salita in classifica al quarto posto a quota 17, a 5 punti dalla zona salvezza.