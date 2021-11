A2: quello di domani sarà un mercoledì da Leonesse per la Pallavolo Aragona

Dopo la partita rinviata a con il Busto Arsizio a causa del maltempo a data da destinarsi, torna in campo lanel turno infrasettimanale di mercoledì 3 novembre. Per la quinta giornata di andata del campionato di A2, girone A, le ragazze di coachospiteranno, al PalaMoncada di Porto Empedocle, la gloriosa. Il match è programmato alle ore 20:30 e sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta gratuita su YouTube nel canale internazionale Volleyball World. La formazione aragonese è tornata ad allenarsi in vista dell’impegnativa sfida contro un avversario annunciato in grande forma sia fisica che mentale.

La Teodora Ravenna di coach di Bendandi è reduce da due straordinarie e nette vittorie, la prima sul campo dell’ex capolista Sigel Marsala e la seconda, domenica scorsa, in casa contro l’Assitec Volleyball Sant’Elia salendo così in classifica a quota 6 punti (due vittorie e due sconfitte). In entrambe le partite, terminate 3-0, il sestetto ravennate ha confermato la crescita di gioco e di condizione delle ultime uscite e si affida alle giocate dei potenti martelli Pomili e Fricano. Osservata speciale la schiacciatrice originaria di Rovereto, Katarina Bulovic, che continua a giocare ad altissimi livelli. Da tenere d’occhio anche le centrali Alice Torcolacci e Alessandra Colzi. Al palleggio gioca Natasha Spinello, ex Sassuolo in A2. Il primo libero è la veterana Giulia Rocchi. Si tratta di un 6 + 1 forte e completo in ogni fondamentale che punta senza mezzi termini a disputare un campionato d’alta classifica.

La Seap Dalli Cardillo Aragona è chiamata a riscattare l’opaca prestazione, nella terza giornata di campionato, sul campo del San Giovanni in Marignano. Caracuta e compagne sono ferme in classifica a quota un punto, dopo il tie-break perso alla prima di campionato sul campo dell’Olbia sprecando un clamorosa vantaggio di due set a zero. In mezzo la sconfitta casalinga nel derby siciliano contro la Sigel Marsala per 3-1. Coach Stefano Micoli spera di recuperare due atlete del sestetto titolare: la centrale Benedetta Cometti e l’opposto Sara Stival, entrambe alle prese con infortuni differenti. Ancora out, invece, la giovane schiacciatrice Nadine Zech per un problema al ginocchio. Le altre atlete del roster sono in buone condizioni fisiche e pronte alla sfida contro le leonesse ravennate.

La palleggiatrice Martina Casarotti presenta così la partita: “Abbiamo avuto più tempo per preparare questa delicata sfida contro il Ravenna. Siamo pronte a dare il massimo per cercare di portare a casa la prima vittoria del campionato. Ma non sarà per nulla semplice. Ravenna è una squadra forte e complete in ogni reparto e dobbiamo giocare con grande determinazione fin dalla prima battuta. Le abbiamo viste in azione attraverso alcuni video e proveremo a mettere a nudo i loro punti deboli, che per la verità sono pochi. Con il rientro di Cometti e Stival l’Aragona è sicuramente una squadra più organizzata e il nostro coach ha più scelte per contrastare l’avversario. Mercoledì daremo battaglia e confidiamo anche sull’apporto del nostro caloroso pubblico per conquistare il primo successo”. La Seap Dalli Cardillo Aragona svolgerà gli allenamenti al PalaMoncada di Porto Empedocle. La seduta di rifinitura è programmata per mercoledì mattina.