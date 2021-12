A2: capitan Moneta lascia la Pallavolo Aragona, separazione consensuale col club

La societàha comunicato che la schiacciatricenon fa più parte dell’organico della squadra.tra il club aragonese e l’atleta originaria di Tradate in provincia di Varese.

Il club del presidente Nino Di Giacomo ha voluto rivolgere alla Moneta un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nei tre anni di permanenza alla Seap Dalli Cardillo Aragona, gli ultimi due con i gradi capitano, formulandole allo stesso tempo i migliori auguri per un ottimo proseguimento di carriera. Domani la formazione agrigentina sarà impegnata in casa nel primo match del ritorno di A2 contro l’Hermaea Olbia (all’andata finì 3-2 per le sarde dopo un’incredibile rimonta).