Settimana della cultura scientifica, gli studenti del Leonardo incontrano Lucia Votano

Laucia Votano, fisico e prima donna in Italia a dirigere i laboratori dell'istituto nazionale di Fisica nucleare è stata ospite del liceo scientifico Leonardo di Agrigento in occasione della settimana della cultura scientifica promossa dallo stesso istituto guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato. La nota scienziata di origine calabrese, in una sala Zeus gremita di studenti, ha illustrato alcune delle sue esperienze professionali che, la vedono coinvolta anche al progetto cinese “Juno” che, attraverso i neutrini, studia la morfologia della natura.

La professoressa Votano si è anche soffermata sul tema cardine della manifestazione promossa dal liceo Leonardo, ovvero quello del ruolo delle donne nelle scienze. “Nel mondo della scienza – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, Lucia Votano – per fortuna, rispetto ad altri lavori, ci sono più opportunità per le donne anche se, ancora oggi, le donne sono in minoranza e soprattutto fanno meno carriera degli uomini e questo vuol dire che ancora ci sono delle difficoltà”. Soddisfatta della serie di incontro con le illustri personalità del mondo scientifico si è detta la dirigente scolastica Patrizia Pilato. La settimana della cultura scientifica del liceo Leonardo si chiude domani, sabato 9 febbraio, con la professoressa Maria Elena Bottazzi che sarà collegata da Huston dove vive e lavora.

Donne nella scienza, con le testimonianze di scienziati e fisici il liceo "Leonardo" dimostrerà che anche le ragazze hanno i requisiti per poter emergere