Donne nella scienza, con le testimonianze di scienziati e fisici il liceo "Leonardo" dimostrerà che anche le ragazze hanno i requisiti per poter emergere

Hanno i requisiti per poterlo fare. Mai pensare che c'è un tetto di cristallo che impedisca alle ragazze/donne di emergere nel contesto scientifico. Per fare assumere consapevolezza che niente è precluso ad una donna il liceo "Leonardo", di cui è dirigente scolastico Patrizia Pilato, ha organizzato - in vista della "Giornata internazionale delle donne nella scienza" - la "Settimana della cultura scientifica". "Le testimonianze hanno un efficacia doppia - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, Patrizia Pilato - . Per questo ospiteremo, ogni giorno, la testimonianza di uno scienziato o una scienziata che distintisi in questi campi incoraggeranno le ragazze ad accedere alle carriere scientifiche". Si comincia domani con Angelo Taibi, ordinario di Fisica medica dell'università di Ferrara. Si proseguirà con Speranza Falciano, una scienziata candidata al premio Nobel, che lavora per la ricerca in campo astronomico. Verrà ospitata, al Palacongressi, la fisica nucleare Lucia Votano. "Falciano e Votano parleranno da donne. Quindi riteniamo che sapranno davvero comunicare al cuore delle nostre ragazze. E non solo" - ha sottolineato la dirigente scolastica del liceo Scientifico Leonardo - .

"Abbiamo voluto dedicare un'intera settimana alla promozione dell'ingresso e presenza delle ragazze nelle carriere scientifiche. E' un ambito in cui esiste ancora un gap che impedisce alle donne anche di raggiungere livelli apicali - ha continuato Patrizia Pilato - . Ma vogliamo promuovere la fiducia nelle ragazze di poter accedere ad una carriera scientifica". Sabato 10 gli studenti dello Scientifico "Leonardo" saranno in collegamento con la professoressa Maria Elena Bottazzi che vive negli Stati Uniti. "Dovuta emigrare per ragioni di carriera, Bottazzi ci tiene a portare la sua testimonianza alle ragazze del nostro liceo. Credo che questa settimana, unica nel suo genere in tutto il territorio, sia un'occasione davvero unica per tutte le ragazze che frequentano il nostro liceo per promuovere l'accesso alle carriere scientifiche - ha concluso, con AgrigentoNotizie, Pilato - . Si stanno formando in quest'ambito ed è dunque giusto che nell'ambito dell'attività di orientamento, per la quale davvero risultiamo essere una scuola particolarmente innovativa, cerchiamo di indirizzarle al meglio attraverso operazioni di mentoring".