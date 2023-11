Il valore di una scuola in base ai risultati universitari: il liceo Scientifico "Leonardo" è il migliore

Il "Leonardo" è il migliore liceo Scientifico di Agrigento e dei Comuni vicini. Per l'ennesimo anno, l'indagine Eduscopio, che valuta il valore di una scuola in base agli esiti universitari degli studenti che l'hanno frequentata, conferma che il "Leonardo", diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, è il migliore.

I calcoli vengono fatti in base alla media dei voti conseguiti ponderata per crediti formativi di ogni esame e in base alla percentuale dei crediti acquisiti tra quelli previsti al primo anno. Poiché superare gli esami e ottenere buoni voti sono entrambi aspetti fondamentali del successo all’università, viene fornito anche l'indice Fga, un indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti dando loro lo stesso peso. Proprio tenendo conto di questi parametri, misurati da un ente esterno, il liceo “Leonardo” con i suoi indirizzi Scientifico, Linguistico, Scientifico con opzione Scienze applicate, liceo Scientifico Internazionale “Cambridge International School”, liceo Sportivo e con le sue curvature attivate quali il Biomedico, Scienza dei dati e intelligenza artificiale e Robotica continua a confermarsi, per il territorio comunale e per i paesi vicini, un punto di riferimento formativo ed educativo di eccellenza.