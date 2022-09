Verso le elezioni, in città arriva Teresa Bellanova (Italia Viva): “Caro energia? Anche colpa di chi si oppone ai rigassificatori”

“Sono qui per riconfermare un patto con questo territorio, l'agricoltura qui ha un grande futuro, dobbiamo continuare a scommettere sulla qualità e sull'innovazione per portare i ragazzi in questo settore creando tutte quelle infrastrutture finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato l'ex ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova in occasione della tappa nella città dei templi del tour elettorale di Italia Viva. La senatrice renziana, accompagnata dai candidati del collegio di Agrigento si è soffermata anche sui temi legati al caro energia.

“Dobbiamo sostenere le famiglie e le imprese – ha detto la Bellanova – ma dobbiamo sapere che il caro energia è dovuto non solo alla guerra in Ucraina ma anche per colpa di quelli che hanno detto no a tutto. Noi siamo quelli – ha aggiunto l'ex ministro – che hanno sostenuto i gasdotti e tutti devono sapere che se fossimo riusciti a fare tutti gli interventi che ci avessero reso meno dipendenti dalla Russia, oggi non saremmo in questa situazione tragica”.