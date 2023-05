Gap infrastrutturale, il viaggio in macchina da Catania di Salvini: "Nessuna autostrada ma abbiamo percorso una cosa”

“Sono venuto da Catania in macchina e quella per Agrigento non è un'autostrada o una superstrada ma una cosa, quindi bisogna investire non solo per portare i turisti ma anche per i cittadini, gli studenti, i lavoratori e i pendolari”.Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al suo arrivo nella città dei Templi ha descritto il viaggio in macchina che dal capoluogo etneo lo ha portato, in macchina, al Palacongressi di Villaggio Mosè dove, il leader della Lega ha partecipato ad un convegno di Confcommercio sul gap infrastrutturale e sullo sviluppo turistico del territorio.

“Il ponte sullo Stretto da solo non può eliminare i problemi della Sicilia, oltre a questo servono interventi che colleghino in rete tutte le aree della nostra terra con aeroporti, strade e porti”. Questo invece, sempre dai microfoni di AgrigentoNotizie è stato l'intervento del presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana.