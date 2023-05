Le amministrative di Licata, il ministro Salvini: "Le nostre liste in Sicilia supereranno il 10 per cento"

"Sono stato a Catania e le liste della Lega e di Prima Italia hanno l'obiettivo di superare il 10 per cento ovunque si presentino. Tornerò venerdì a Catania, ma soprattutto tornerò nelle prossime settimane perché il cronoprogramma di tutti i lavori che stiamo progettando e finanziando in tutte le province siciliane ci tengo che venga rispettato nei tempi e nei costi". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché vice premier, Matteo Salvini che, ad Agrigento, sta partecipando ad un incontro su infrastrutture e turismo organizzato da Confcommercio.

Da Agrigento, il senatore Salvini si sposterà a Licata dove, in piazza Sant'Angelo, comizierà in sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Angelo Balsamo. Accanto al ministro Salvini anche l'eurodeputato Annalisa Tardino, nonché il deputato regionale, nonchè ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano.