Fiscalità di vantaggio per il Sud, Sodano: "Merito del Governo"

Oggi è entrata in vigore la fiscalità di vantaggio per il Sud, una delle misure a cui abbiamo sempre guardato con maggior interesse. Viene ridotto del 30% il carico contributivo di tutte le imprese che hanno sede nelle regioni del Sud Italia. Viene finalmente ridotto il costo del lavoro senza compromettere in alcun modo i salari dei dipendenti.



Grazie all'azione del Governo e all'impegno del Ministro Peppe Provenzano stiamo garantendo un sostegno concreto, efficace e duraturo che consentirà alle aree produttive del mezzogiorno di riaccendere i motori dell’economia e rilanciare gli investimenti. L'Italia tutta riparte solo riducendo il divario tra Nord e Sud.