Amministrative 2022 a Campobello di Licata, lo sconfitto Termini: "Chiederemo chiarezza sui numeri"

Presterà "massima attenzione" ai numeri delle amministrative e annuncia che "non è detta l'ultima parola".

Il candidato sconfitto delle elezioni 2022 a Campobello di Licata, Michele Termini, non perde la verve e la voglia di combattere. Questo, certamente, anche grazie ad un risultato elettorale che non è stato di sicuro "plebiscitario" per il nuovo primo cittadino, Antonio Pitruzzella: tra lui e Termini, infatti, c'è uno scarto di soli 38 voti. Quanto basta per sperare ancora.

"Il nostro progetto politico non si ferma oggi ma continuerà imperterrito il percorso tracciato - scrive in un post -. Pertanto nel ringraziarvi ancora per il vostro appoggio, auguro a tutti noi di continuare la nostra azione propositiva e di ampia partecipazione nelle scelte e nel futuro della nostra città. E sui numeri - continua - vi assicuriamo la massima attenzione, la massima trasparenza affinché possiamo essere garanti di un risultato da cui dipende il futuro della nostra Comunità e sul quale non è detta ancora l’ultima parola".