Amministrative 2022, i dati dell'affluenza alle 12: ha votato il 15% degli elettori

Elezioni amministrative, in provincia di Agrigento al momento l'astensionismo sembra essere rimasto.. a casa. Stando ai numeri ufficialmente trasmessi dalla Regione Siciliana, che tuttavia ha aggiornato i propri portali più di un'ora e mezza dopo il termine temporale fissato per la prima rilevazione, infatti, in quasi tutti i comuni chiamati al voto gli elettori hanno risposto bene o male "presenti".

Ad Aragona, a fronte di 15.072 avanti diritto hanno votato 1603 persone, cioè il 10,6% contro il 10,9 che allo stesso orario avevano votato alle precedenti amministative (-0,32%). A Bivona hanno votato 831 elettori a fronte di 3820 aventi diritto, con una percentuale di affluenza del 21,75 (+3,87% rispetto a quattro anni fa).

A Campobello di Licata alle 12 avevano votato 1766 elettori a fronte di 10.569 aventi diritto (percentuale 16,7, +0,51% rispetto alle precedenti elezioni). A Cattolica Eraclea i votanti sono stati 773 a fronte di 7075 aventi diritto, con una percentuale del 10,9, inferiore dello 0,21% rispetto a quattro anni fa. a Comitini, a fronte di 1790 aventi diritto hanno votato 237 persone, quindi il 13.24% (+1,51%).

A Lampedusa e Linosa è di oltre il 23.4% il dato delle persone che hanno votato: in totale si tratta di 1290 elettori a fronte di 5499 aventi diritto (+1,98%).

A Palma di Montechiaro leggermente in flessione il dato dei votanti: a fronte di 26.984 aventi diritto si sono recati alle urne in 3588, con una percentuale di 13.2 (-0,03%).

A Santa Margherita di Belice, con 6536 aventi diritto alle 12 hanno votato in 846, cioè il 12,9% (-0,12%), mentre a Sciacca a fronte di 35.605 aventi diritto hanno votato 6.330 elettori, cioè il 17.7% (-1,21%, il peggior dato in provincia).

Chiude Villafranca Sicula, che è invece il Comune che ha fatto registrare il dato più significativo in termini di partecipazione: a fronte di 1412 aventi diritto hanno votato in 300: il 21,2% con una crescita di 4,97% rispetto a quattro anni fa.