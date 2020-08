Salgono a sette i candidati sindaco: in campo anche Angela Galvano

Dopo settimane di incontri e confronti, e anche di ragguardevoli cambiamenti di alleanze, la consigliera comunale Angela Galvano ha definitivamente avanzato la propria candidatura a sindaco sostenuta da liste civiche, da Articolo 1, dai socialisti e dai partiti di sinistra ad eccezione dei Dem.

Una candidatura che in una prima fase sembrava destinata a realizzare ad Agrigento il primo esempio di governo "Giallo-Verde", dato che le interlocuzioni erano state avviate con il Movimento 5 Stelle. Su Galvano, oggi, potrebbe confluire tutta una porzione di Partito democratico che non si riconosce nella scelta regionale di sostenere la candidatura di Lillo Firetto, che pure ha il Pd in giunta da ben 5 anni.

Salgono quindi a sette i candidati sindaco: quattro uomini (Firetto, Zambuto, Micciché, Piazza) e tre donne (Carlisi, Catalano, Galvano).