Amministrative, le 10 idee da realizzare nei primi 100 giorni della sindacatura di Daniela Catalano

I "giochi" sono fatti, o quasi. Il "verdetto" arriverà a chiusura delle urne dove gli elettori si recheranno - e sarà determinante anche l'eventuale astensionismo - il 4 e il 5 ottobre.

Agrigentonotizie ha incontrato i sei aspiranti sindaci: Marcella Carlisi (lista Movimento Cinque Stelle), Daniela Catalano (lista "Con Daniela Catalano sindaco - La nuova Agrigento", lista Fratelli d'Italia e Lega Salvini), Lillo Firetto (lista "Buongiorno Agrigento", lista "E' noi", lista Onda, lista "Agrigento rinasce", lista "Andiamo avanti", lista "Futura Agrigento", lista "Agrigento sostenibile"), Angela Galvano (lista "Agrigento in movimento", lista "C'è l'alternativa - Cento passi per la Sicilia"), Franco Micciché (lista "Facciamo squadra per Agrigento - Francesco Micciché sindaco", lista "Uniti per la città", lista "Cambiamo rotta per Agrigento", lista "Vox Italia") e Marco Zambuto (lista Udc, lista Forza Italia, #Diventerà Bellissima).

A tutti - in ossequio alla par condicio - sono state rivolte tre secche, ed identiche, domande:

Candidarsi a sindaco, chi glielo fa fare?

Poco personale, casse vuote, trasferimenti regionali e statali ridotti: come è possibile realizzare i progetti del suo programma per una nuova città?

Dieci idee realizzabili nei primi 100 giorni della sindacatura ...

Quotidianamente, fino al momento del silenzio elettorale, AgrigentoNotizie proporrà le risposte di ogni candidato alla poltrona più importante di palazzo dei Giganti.