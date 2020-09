Elezioni amministrative, ecco i programmi dei candidati sindaco

Ecco cosa faranno per la città, o, almeno, ecco quale è la loro visione di città che porteranno avanti se eletti.

I sei candidati sindaco di Agrigento, contestualmente alla presentazione di liste, assessori designati e candidature, hanno infatti depositato nei giorni scorsi i propri programmi elettorali: cosa faranno quando uno di essi si potrà sedere sulla poltrona di primo cittadino.

Programmi molto diversi tra loro per contenuto, forma, lunghezza e persino impaginazione ma tutti incentrati su alcuni punti cardine: uno di questi è certamente il decoro cittadino (argomento molto comune tra gli avversari del sindaco uscente anche su social, in spot elettorali e quant'altro) che ricorre spesso dentro i programmi, che vi alleghiamo integralmente così come consultabili sull'albo pretorio dell'Ente (non facilmente raggiungibile da tutti). E poi grandi opere, incompiute, servizi per i cittadini, futuro turistico e chi più ne ha più ne metta).

Ecco di seguito i programmi in ordine alfabetico, lo stesso criterio utilizzato dal Comune.

Allegati