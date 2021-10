Fratelli d'Italia non vuole l'accordo con Diventerà bellissima: Musumeci è sempre più solo

Giorgia Meloni prende tempo, ma la decisione sembra ormai certa: l'accordo tra Fratelli d'Italia e Diventerà bellissima non si farà. Almeno non adesso, non nel breve termine. Ne sono certi i colonnelli del partito in Sicilia, troppe le resistenze a livello locale. "I risultati di Db alle ultime Amministrative sono stati disastrosi. Hanno perso persino a Caltagirone, roccaforte del movimento. Quindi - è il ragionamento delle fonti di Fdi consultate da PalermoToday - che motivo avremmo di stringere un accordo simile? I loro uomini verrebbero soltanto a occupare posti nelle nostre liste, posti che spettano a noi". Un esempio su tutti: come prenderebbe Elvira Amata, capogruppo di Fdi all’Ars, la competizione con Giuseppe Galluzzo di Db nel Messinese?

La strada verso la ricandidatura a Palazzo d'Orléans, quindi, per Nello Musumeci si fa ancora più in salita. Se dopo le tensioni con la Lega e le nemmeno troppo velate stoccate di Gianfranco Miccichè, si intiepidisce anche il rapporto con Fratelli d’Italia, il presidente della Regione resta sempre più solo. Anche i suoi assessori, via via che la campagna elettorale monta, si riavvicinano ai propri partiti abbandonando la difesa a oltranza della giunta.

Eppure, Musumeci non sembra avere intenzione di fare un passo indietro: "Sarò in campagna elettorale alle prossime regionali: vedremo se i candidati saranno due, tre o quattro", ha dichiarato ieri a "Casa Minutella", ipotizzando anche un’eventuale frattura del centrodestra.

Il dato certo però è che Musumeci, solo con Diventerà bellissima, non potrebbe farcela. Nel 2017 fu proprio Giorgia Meloni a rompere con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per appoggiarlo, trascinando poi con sé tutto il centrodestra. Ad oggi però i siciliani di Fdi chiedono a Giorgia Meloni di portare altri due nomi al tavolo con i leader nazionali di Lega e Forza Italia dove si decidono le candidature per le Regionali: Raffaele Stancanelli e Salvo Pogliese. Un partito a trazione catanese ma senza troppa opposizione dal capoluogo.

La Lega, a quello stesso tavolo, porterà il nome di Nino Minardo, senatore e segretario regionale del partito. Minardo è anche in ottimi rapporti con Micciché, che potrebbe quindi preferirlo sia al presidente uscente sia ai due attuali candidati meloniani. Il presidente dell’Ars e coordinatore degli azzurri, d’altronde, ha il suo asso nella manica e l’ha svelato ieri in conferenza stampa: è Edy Tamajo, deputato renziano di Sicilia futura-Italia viva e recordman di preferenze a Palermo. Tamajo peserà sicuramente nel voto per le prossime Comunali di Palermo, garantendo a Forza Italia un peso maggiore nella scelta per le Regionali d’autunno.

Insomma, le trattative per le candidature sono appena iniziate e gli scenari sono molteplici e, a tratti, anche discordanti. "E Musumeci - ricostruisce chi ha notizie di prima mano dal tavolo nazionale - sarà ricandidato solo in un caso, ovvero se Meloni, Salvini e Berlusconi non dovessero accordarsi su un altro nome della coalizione. In quel caso, piuttosto che spaccare il centrodestra e rischiare di perdere con Pd e M5s, meglio ricandidare l’uscente".