Una domenica in parapendio: l’emozione di volare sopra il paradiso di Giallonardo

Si preannuncia un’avventura mozzafiato la domenica in parapendio intitolata “Flying Paradise”. E’ in programma l’11 febbraio a partire dalle 9 per vivere una straordinaria esperienza di volo con l’ausilio di un istruttore, per volteggiare leggeri come un rapace sfiorando le nuvole guardando il mare della suggestiva spiaggia Giallonardo dall’alto.

L’iniziativa è promossa dai piloti AECI “Falcon Walks” e Chefly” che invitano in via Ernesto Basile 55 alle 9 di domenica per il raduno. Poi ci si sposterà in auto in direzione Sciacca per raggiungere il luogo da cui spiccare il volo. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione. La quota di partecipazione è di 170 euro e comprende il video del proprio volo e una grigliata finale.

Per prenotare basta scrivere su Whatsapp al 329 2236060 oppure contattare gli organizzatori nella pagina Facebook “Falcon Walks” entro le 13 di giovedì 8 febbraio e indicando le seguenti informazioni: dati anagrafici dei partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. L’evento sarà annullato se le condizioni meteo non permetteranno i voli in sicurezza.