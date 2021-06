"Visioni Sonore", ultimo appuntamento per riscoprire il territorio attraverso la musica

Torna domani, martedì 22 giugno, il quinto e ultimo appuntamento di “Visione sonore”, il progetto socio- culturale, promosso dalle associazioni LightBlue 92014 e Mariterra e patrocinato dal Comune di Porto Empedocle, che ha l’obiettivo di promuovere il territorio di Porto Empedocle e dintorni attraverso la musica.

L’episodio conclusivo sarà trasmesso domani alle ore 14.00 nel centro storico di Porto Empedocle e in diretta su tutti i canali social del festival.

L’artista che saluta l’evento Visioni Sonore e anticipa il grande e atteso “Light Blue Festival” di agosto, è Dino Sole, dj e artista dall’udito raffinato ed eclettico.

Conoscitore di numerosi bpm, diventati la sua cifra stilistica, Dino Sole propone in giro per l’Italia e nel mondo il suo genere musicale, fatto di commistioni e sonorità sempre originali.

Energia da vendere, pr della musica da sempre, crede nella sinergia e negli scambi di opportunità con gli altri selector. Da 40 anni calca le regie siciliane e nazionali con la sua Finest house music. E’ stato supporter per le aperture di Terry Hunter, Dimitri from Paris, Skin, Cerrone e tanti altri.