Al Palacongressi arriva Valentina Persia con “Ma che te ridi?!”: primo appuntamento della stagione 2024

Valentina Persia sarà la protagonista del primo appuntamento della nuova stagione 2024 al Palacongressi di Agrigento al Villaggio Mosè. Il suo spettacolo s’intitola “Ma che te ridi?!”. Andrà in scena il 27 gennaio alle 21. Evento promosso dalla “Fiorò Eventi” di Antonella Airò che si era già occupata di organizzare le edizioni 2022 e 2023 di “Infiorosa” a Favara. Lo spettacolo, con la direzione artistica di Giovanna Crapanzano, ha il patrocinio del Parco Valle dei templi.

In un percorso di cinquant'anni Valentina Persia ha affrontato tre decenni di palcoscenico mantenendo intatta la sua passione per il sorriso. Nonostante le sfide, la sua voglia di far ridere gli altri non si è mai affievolita. Anzi, è riuscita a rinnovarsi e a diventare sempre più coinvolgente. Dal suo esordio televisivo e teatrale Valentina Persia ha incantato il pubblico con imitazioni, barzellette, canzoni e momenti d'intimità, rendendo ogni esibizione un richiamo al suo talento duraturo.

Il viaggio di questa eclettica artista rappresenta un affascinante racconto di mezzo secolo, in cui l'ilarità e l'abilità scenica hanno sempre prevalso regalando al pubblico un'esperienza indimenticabile attraverso le diverse fasi della sua carriera.

Presenterà la serata Angelo Palermo.

Biglietti (27, 32 e 37 euro in base al posto prescelto, inclusi diritti di prevendita) disponibili qui o al botteghino del Palacongressi. Info al 328 1080801.