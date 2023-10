Scoprire tutti i segreti di Torre Salsa? Ecco la domenica di trekking tra mare e campagna

Domenica 15 ottobre VisitAgrigento organizza una giornata alla scoperta di una delle più belle, selvagge ed incontaminate aree naturalistiche di Sicilia: la Riserva naturale di Torre Salsa a Siculiana. Si andrà a scoprire un percorso inedito e sconosciuto alla maggior parte dei camminatori. L'appuntamento è a Montallegro alle 9:30 (gli organizzatori invieranno la posizione esatta agli iscritti). L'evento terminerà entro le 15:30 circa. Previsto un pranzo a sacco in stile picnic sul luogo dell'evento.

Lunghezza itinerario: 8 km circa (può variare a seconda delle necessità del gruppo e delle condizioni meteo). Durata cammino: 3 ore circa (+ 3 ore tra pause e pranzo). Durrata totale: 5 ore e 30 minuti circa. Difficoltà: medio-facile

Il percorso non adatto a chi dovesse avere difficoltà a deambulare, insofferenze cardiache per le temperature di questo periodo e per due salite, piuttosto brevi ma un pò ripide). I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira (guida naturalistica Federescursionismo Sicilia) e dall’educatore ambientale Antonino Dinolfo.

Abbigliamento consigliato: sportivo e a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento; scarpe da trekking (consigliate) o da ginnastica con buon grip; cappello; occhiali da sole e maglia di ricambio

È necessario avere con sè: zaino (non borsa a tracolla); 2 litri di acqua; snack per il trekking; pranzo a sacco; telo per picnic; costume e telo mare (facoltativo, per chi volesse fare il bagno).

La quota di partecipazione, comprensiva di tessera associativa 2023/24 ed assicurazione, è di 15 euro per gli adulti; 5 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e 12 euro per i soci 2023. Gratis per i ragazzi soci dai 14 ai 17 anni.

Ulteriori informazioni chiamando il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.