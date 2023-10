Da Rosa Balistreri ai luoghi dello sbarco alleato: week end di trekking a Licata

Per chi ama l’arte, le tradizioni, i canti popolari e, al tempo stesso, la storia, a Licata nel week end di 7 e 8 ottobre ci sono due appuntamenti imperdibili: nel pomeriggio di sabato 7 ottobre “Cu ti lu dissi”, trekking urbano per visitare i luoghi in cui Rosa Balistreri è nata e vissuta. Domenica mattina, 8 ottobre, “Sulle orme degli Alleati”, il trekking sulle spiagge in cui il 10 luglio del 1943 (quest'anno si celebrano gli 80 anni) ebbe inizio, con l’”Operazione Husky”, la liberazione dell’Italia dall’esercito nazifascista.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da VisitAgrigento, presieduto dalla guida naturalistica Marcello Mira, in collaborazione con l’associazione Sweet Sicily di Licata.

Per avere tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, ed iscriversi ai due eventi, basta inviare un messaggio whatsapp al numero 3807985180.