“Gatta ci cova”: la compagnia popolare Aromi di Sicilia in scena al teatro della Posta Vecchia

Sabato 20 e domenica 21 gennaio, rispettivamente alle 21 e alle 18, il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospiterà la commedia brillante “Gatta ci cova” di Antonio Russo Giusti nell’allestimento a cura della compagnia popolare Aromi di Sicilia. Protagonisti Franco Colletti, Marilena Mattaliano, Teresa Fidanza, Cinzia Gurreri, Mario Di Campo, Marisa Frenda, Alfonso Di Maria, Francesco Alfano, Davide Perconti, Franco Mangiapane e Gaspare Forte. La regia è di Franco Colletti e Franco Mangiapane.

La sorellastra di un ricco proprietario terriero, consigliata da astuti avvocati, gli estorce la donazione di tutte le sue proprietà. Quando lui pero si rende conto del tranello e venuto a conoscenza dell’articolo 1083 del Codice civile, che riguarda l’eventuale adozione di un figlio, sposerà la sua serva, rimasta incinta del fidanzato deceduto in un incidente d’auto. Purtroppo il bimbo nasce morto e l’uomo disperato sta per andarsene via lontano quando, insperata, giunge la notizia che c’è un gemello, nato vivo. Con il matrimonio e il riconoscimento del bambino, l’uomo rientra in possesso di tutte le sue proprietà liquidando la rapace congiunta. Può, “L’articolo 1083”, titolo originale di “Gatta ci cova”, riferito all’articolo del Codice civile che rende nulla una donazione se si adotta e si legittima un figlio, essere oggetto di una commedia? Antonino Russo Giusti l’ha fatto.

Ingresso 10 euro; ridotto 8 euro per gli under 14 e gli over 65. Info e prenotazioni ai numeri 0922 26737 e 368 3175996.