"Il Compleanno" di Harold Pinter in scena al teatro Pirandello

Dal 14/12/2023 al 15/12/2023

Andrà in scena, al teatro Pirandello, giovedì e venerdì "Il Compleanno" di Harold Pinter, con la regia di Peter Stein.

"Il compleanno", una delle opere più celebrate del premio Nobel Harold Pinter, prende vita in una nuova versione firmata da Peter Stein. Questo capolavoro, scritto quando Pinter aveva soli 27 anni, trae ispirazione dal teatro dell'assurdo di Samuel Beckett e dal mondo letterario di Franz Kafka. La trama de "Il compleanno" si snoda attraverso personaggi isolati e paurosi, intrappolati in uno spazio ristretto e convinti di essere liberi, fino a quando qualcosa o qualcuno irrompe nel loro mondo sicuro, trasformando la situazione in qualcosa di inverosimile.

"Il compleanno" verrà portato in scena giovedì alle 21 e venerdì alle 17,30.



Peter Stein, dopo il successo di "Ritorno a casa", esplora nuovamente la drammaturgia pinteriana, presentando una commedia inizialmente normale che si evolve in situazioni assurde e minacciose. Lo spettacolo vede la partecipazione di alcuni degli attori più affidabili di Stein, tra cui Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci.

Prevendita: Disponibile online sul sito ufficiale www. fondazioneteatropirandello.it

Traduzione: Alessandra Serra

Regia: Peter Stein

Assistente alla regia: Carlo Bellamio

Scene: Ferdinand Woegerbauer

Costumi: Anna Maria Heinreich

Luci: Andrea Violato

Assistente alla produzione: Cecilia Negro

Attori: Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Questo progetto è sostenuto da Next – Laboratorio delle Idee edizione 2022.