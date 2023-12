Una domenica di sport all’aperto anche d’inverno: a Porta di ponte arriva lo “Street workout”

Prima edizione dello “Street Workout” ad Agrigento: è in programma domenica 17 dicembre alle 9 a Porta di ponte (ingresso di via Atenea). Un evento sportivo all’aperto al quale tutti possono partecipare, organizzato da Angela Franciullo in collaborazione con Confcommercio ed il sostegno di numerosi sponsor.

Si tratta di una “passeggiata del benessere”: 2 ore di camminata e fitness attraverso le bellezze del centro storico cittadino, con istruttori qualificati che guideranno la carovana blu a tempo di musica, attraverso cuffie wireless che saranno distribuite ai partecipanti insieme a numerosi gadget per tutti i partecipanti.

Il team è composto da Marzia Filippazzo, Sabina Flora, Denise Grillo, Daniela La Scala e Fausto Pugliese.

Costo di partecipazione 20 euro (maglia e gadget inclusi).