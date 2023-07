“San Marco RestArt23", si parla di terme: ospite è Pippo Gigliorosso

Le Terme di Sciacca tra storia, bellezza e degrado: questi i temi che giovedi 13 luglio saranno al centro di due iniziative organizzate in collaborazione da comitato provinciale Asi e circolo di cultura, che avranno come protagonista il regista e sceneggiatore Pippo Gigliorosso, autore alla fine degli anni Novanta di un docufilm dedicato proprio al grande patrimonio storico e culturale della città che oggi, purtroppo, è in stato di abbandono.

Gigliorosso sarà alle ore 19 ospite del salotto artistico letterario “San Marco RestArt23” che si svolge al resort Bono Vacanze e si sposterà poi alle 21 al circolo di cultura per un dibattito sulle Terme ieri e oggi dal titolo “Terme, Uuna battaglia di civiltà e sviluppo, che prevede anche la proiezione dello storico docufilm di 25 anni fa tradotto anche in più lingue, che per questa occasione è stato denominato “Terme di Sciacca, bellezza e ricchezza”. L'iniziativa rientra come evento "Extra" nel programma di "Frammenti d'Arte 2023".

Interverranno, oltre all'autore ed ai presidenti del Circolo, Giovanni Di Vita e dell'Asi, Mario Cucchiara, il sindaco Fabio Termine, il presidente del consiglio comunale Ignazio Messina, il coordinatore del comitato civico “Patrimonio Termale” Nino Porrello, l'ex direttore dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca Alfredo Ambrosetti. A moderare i lavori sarà il giornalista Giuseppe Recca.

Le due iniziative sono anche occasione, oltre al recupero della memoria storica, per accendere ulteriormente i riflettori sul percorso politico e burocratico che deve portare tutti i soggetti interessati a contribuire alla riapertura delle Terme.