Rob and the Bulls sul palco del “Giovedì live”: parte da Oceanomare la tournée europea del trio

Concerto di Rob and the bulls giovedì 29 febbraio alle 22,30 ad Oceanomare. Il palco sulla sesta spiaggia del viale delle Dune, a San Leone, nei decenni di attività live è stato calcato da svariati artisti locali nazionali e internazionali, ha visto nascere e crescere diverse band che nel tempo hanno fatto parlare di sé.

“Una nostra vecchia conoscenza - dicono i promotori dell’iniziativa - che ha suonato spesso da noi con diverse importanti formazioni. Dopo uno stop di 6 anni si ripropone con una nuova formazione che per esperienza riteniamo essere esplosiva e di grande livello. I tre hanno appena dato vita al loro primo prodotto discografico e partiranno proprio da qui per un lungo tour di 36 concerti tra Italia, Svizzera, Belgio e Olanda. Ci sarebbe molto altro da scrivere su di loro ma vi aspettiamo per sostenere il loro progetto ed augurare insieme buona fortuna e buon viaggio”.

Evento organizzato da AgriSound. Ingresso gratuito.