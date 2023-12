Tornano ancora una volta le Stelle di Natale dell'Ail: ecco dove comprarle

Anche quest'anno tornano in tante piazze italiane le Stelle di Natale dell'Ail, con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca per trovare cure contro Leucemia, linfomi e mielomi, ma anche per il sostegno di malati e delle loro famiglie nel periodo della malattia.

Sarà possibile acquistare le piante i prossimi 8,9 e 10 dicembre, in piazza Cavour ad Agrigento con un'offerta all'associazione.