"La porta della vita": anche a Lampedusa andrà in scena l'opera di Viviano

L'anteprima teatrale, per il festival delle letterature migranti, si farà a Palermo, sulle scale del teatro Massimo, il 28 settembre. "La porta della vita" sarà presentato però anche, il primo ottobre, in collaborazione con il comitato 3 ottobre a Lampedusa, in occasione del decimo anniversario della strage consumatasi nel 2013 a poche miglia dall'isola, quando morirono 368 persone in un naufragio che è considerato una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo.

"La porta della vita, tragedia in prosa sull'odissea dei migranti tra l'Africa e il Sud del Mediterraneo" è scritto dal giornalista Francesco Viviano, nell'adattamento teatrale e per l'interpretazione di Alessandro Ienzi in collaborazione con Raizes Teatro,