Pirandello Day: al circolo Empedocleo la chiusura del festival

Appuntamento venerdì 29 settembre alle 17 al circolo Empedocleo per la nuova edizione del Pirandello day 2023, che conclude il XXIII Pirandello stable festival di Mario Gaziano.

L'importante manifestazione si articola in tre sezioni. La prima prevede la cerimonia ufficiale di premiazione del concorso poetico letterario "Una poesia per Pirandello". Una edizione che ha visto partecipare poeti da tutte le regioni d’Italia e in più poetesse autoctone amanti della cultura pirandelliana da Grecia, Svizzera, Bulgaria: a dimostrazione della sempre forza attrattiva di Pirandello nel mondo.

La seconda sezione è dedicata al conferimento del 23esimo premio internazionale "Pergamena Pirandello 2023" che viene assegnato a emeriti illustri studiosi della vita e dell’opera di Pirandello.

Tra gli altri conferito ad Annamaria Andreoli, Rino Caputo, Enzo e Sarah Zappulla Muscarà, Enzo Lauretta, Matteo Collura, Zino Pecoraro e Stefano Milioto.

Il premio viene conferito ad Aldo Maria Morace dell’Università di Cagliari, componente della commissione ministeriale per l’opera Omnia di Pirandello e profondo e originale studioso de "I vecchi e i giovani".

La terza e conclusiva sezione è riservata alla consegna del XII premio teatrale "Pirandello artis premium 2023" per l'edizione evento di “Vestire gli ignudi”, il grande dramma umano-psicologico del nobel.

I primi sono assegnati a Maria Grazia Castellana (attrice protagonista), Giuseppe Cavaleri (attore protgonista), Maria Fantauzzo (coprotagonista), Calogero Lillo D’Aleto (migliore caratterizzazione), Giuseppe Gramaglia (migliore attore partner), Alfonso Russo e Alfonso Marchica (attori partner), Noemi Castronovo (dance performer), maestro Domenico Mannella e Coro Terzo millennio per canto corale e armonizzazione; Antonio Zarcone (autore ed esecuzione) e Diego Romeo (qualità filmaker e regia tv).