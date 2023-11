Valle dei templi, ecco la “Passeggiata della salute”: escursione per promuovere uno stile di vita sano

Uno stile di vita sano ed il potenziamento delle attività motorie per prevenire il diabete. E’ questo lo spirito della decima edizione della “Passeggiata della salute” in programma il 14 novembre alle 9 alla Valle dei templi.

L’associazione sportiva AS ACLI monitorerà il percorso e darà la partenza al tempio di Giunone. Il tragitto si snoderà per la via Sacra e comprende la perimetrazione del tempio di Zeus concludendosi con il ritorno al tempio di Giunone. Prevista la partecipazione delle scuole con insegnanti studenti. La manifestazione è promossa dall’Unità operativa di pducazione e Promozione della salute aziendale dell’Asp di Agrigento con la collaborazione dei club service di Agrigento, di associazioni del terzo settore e di altri servizi dell’Asp. Sarà presente un gazebo dove sarà distribuito materiale illustrato per la promozione dei corretti stili di vita. Chi lo desidera potrà sottoporsi allo screening della glicemia e della retinopatia diabetica.