Palacongressi Festival, ci sono i “Racconti disumani” di Pasotti e Gassmann: anche stavolta verso il sold out

Dopo la sorprendente serata con Fabrizio Gifuni, protagonista di “Con il vostro irridente silenzio”, lo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro, è tutto pronto per il secondo appuntamento del Palacongressi Festival. Giovedì 8 febbraio alle 20,30 andrà in scena “Racconti disumani” da Franz Kafka. Sul palco Giorgio Pasotti diretto ad Alessandro Gassmann.

Si tratta di uno spettacolo in cui entrambi si misurano con le parole di Franz Kafka per parlare agli uomini degli uomini. “Una relazione per un’Accademia” e “La tana”: due storie di animali, sembrerebbero, una che mette a nudo la superficialità di un modo di essere tramite comportamenti stereotipati e facili, l’altra che racconta quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro dal mondo esterno.

“Una relazione per un’Accademia” è stato pubblicato la prima volta nel 1917: protagonista una scimmia che racconta come, in cinque anni, si adegua al sistema umano per uscire dalla gabbia nella quale l’hanno rinchiusa dopo la cattura e guadagnare un fac-simile di libertà. La narrazione in prima persona, divertita e distaccata, ripercorre lo studio delle abitudini degli uomini che con sorprendente facilità possono essere imitate e replicate.

“La tana” è uno degli ultimi racconti di Kafka, scritto durante la sua permanenza a Berlino nel 1923 e pubblicato postumo ed incompiuto per la prima volta nel 1931. Racconta del continuo, disperato sforzo intrapreso dal protagonista, per metà roditore e per metà architetto, di costruirsi un'abitazione perfetta, un elaborato sistema di cunicoli costruiti nel corso di un'intera vita, per potersi proteggere da nemici invisibili. E, nel tentativo di lasciare tutto fuori, costruisce passaggi e corridoi, e nuovi tunnel che portano al niente dei vicoli ciechi, una ricerca della sicurezza ossessiva che genera solo ansia e terrore.

“Franz Kafka - scrive nelle sue note Alessandro Gassmann - nei suoi racconti, ma come in tutto quello che ha scritto, sorprende, lavora sulla parte profonda di noi stessi, sempre con una visione personale, riconoscibile, inimitabile. Nei due racconti che ho scelto descrive due umanità disumanizzate. Nel primo presenta una scimmia che divenuta uomo, che descrive questa sua ‘metamorfosi’. Nel secondo parla di un uomo che, terrorizzato da ciò che non conosce, vive come un animale sotterraneo, in attesa di un nemico del quale è terrorizzato appunto, ma del quale sa molto poco. Penso sia il momento giusto per ridare la parola a questo gigante del teatro e della letteratura, proprio oggi, quando molte delle paure da lui raccontate trovano posto nella realtà che viviamo. Penso che andare in profondità in noi stessi e guardare attraverso le parole di Kafka ciò che ci spaventa, possa aiutarci a capire meglio chi c’è intorno a noi. Sarà uno spettacolo con un unico protagonista, Giorgio Pasotti, che stimo e che dimostra, con questi due personaggi e con questa scelta condivisa, di aver raggiunto una maturità artistica ed una voglia di sperimentarsi molto rara nel panorama teatrale italiano. Il nostro lavoro consiste nel produrre emozioni e, se riusciremo nel nostro intento, sarà bellissimo farlo con un autore grande come Franz Kafka”.

I biglietti costano 10 euro (terzo settore), 15 euro (secondo settore) e 25 euro (primo settore). Si possono acquistare on line su ticketzeta.it e webtic.it oppure nelle biglietterie del Palacongressi in viale Leonardo Sciascia a San Leone. Sono disponibili anche al Box Office in via Imera ad Agrigento. Informazioni allo 0922 25019.