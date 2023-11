“Nati per leggere”: genitori e figli insieme per rivalutare il piacere di libri e fiabe

“Leggimi perché… me ne ricorderò” è il tema dell’iniziativa in programma martedì 21 novembre alle 16 nell’aula magna dell’istituto comprensivo statale “Anna Frank” di Agrigento. E’ promossa dagli operatori e dai volontari del Distretto socio-sanitario D1-Agrigento.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative programmate per la settimana nazionale “Nati per Leggere”, un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Tutto questo per dimostrare che leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Prevista la partecipazione di Maria Mogavero, referente regionale NpL Sicilia. Introdurrà il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Anna Frank, Alfio Russo.